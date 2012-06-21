Ім’я Олега Литвиненка добре знане не тільки в Сумах, а й далеко поза межами міста. Учасник АТО, волонтер, активіст, голова громадської організації «Таланти Сумщини» три роки тому разом з однодумцями заснував пересувний інтерактивний музей історії АТО. За його словами, так вдається донести до сучасників і насамперед молоді правду про буремні події на сході України, учасників боїв і земляків.
За заздалегідь розробленим графіком музей виїжджає у навчальні заклади, де організовують відкриті уроки для учнів і молоді. Уже відбулося понад 620 тематичних зустрічей «Шлях до патріотизму», під час яких учасники знайомляться з експозицією, а в ній понад 100 артефактів з різних військових частин і підрозділів. Кожному заняттю передує перегляд фільму «Від козаків до кіборгів», створеного за сценарієм Олега на основі документальних матеріалів, одержаних від чотирьох військових бригад. Як зазначають ті, хто відвідали такі уроки, музейний матеріал розкриває і доносить суть подій в Україні, почасти щемливу й болючу, однак потрібну нинішньому і майбутнім поколінням.
В Олега Литвиненка та його побратимів є задум створити масштабний музейний комплекс «Діорама історії АТО», аналогів якого немає в Україні. Активісти сподіваються на підтримку влади, громадських організацій, усіх, кому дорога історія, сьогодення і майбутнє країни.