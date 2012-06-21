Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах відбулося розширене засідання Ради регіонального розвитку за участі представників громадськості, влади, ОТГ, міст обласного підпорядкування, науковців, експертів, у ході якого презентовано План перспективного розвитку області до 2021 року.
Мета – забезпечити нову якість життя мешканців краю, передбачивши в ньому пріоритетні напрямки розвитку всіх галузей та сегментів економічного та соціально-культурного життя.
Зокрема, до переліку внесенj 691 соціально важливий об’єкт, які будуть створені, реконструйовані чи відремонтовані у найближчі три роки.
Особлива увага приділена ремонту і будівництву доріг, медицині, освіті, туризму тощо.
Кожен мешканець Сумщини може ознайомитися з детальною картою-схемою, на якій зафіксовані ті чи ті об’єкти, заплановані до реалізації.