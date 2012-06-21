Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У серпні нинішнього року Сумське комунальне підприємство «Електроавтотранс» поповнять 11 водіїв тролейбусу, які щойно сіли за парти в навчальному центрі, де розпочалися відповідні курси.
Серед них один учасник АТО, два переселенці з Донецької та Луганської областей, сумчани, котрі стояли на обліку у службі зайнятості і вирішили здобути нову для себе і затребувану на ринку праці спеціальність.
Як повідомив директор «Електроавтотрансу» Віталій Однорог, це вже третя група, сформована за участі і сприяння міського центру зайнятості, що фінансується за кошти обласного центру зайнятості.
Загалом з 2016-го року, коли почали готувати водіїв, 20 випускників курсів уже працюють на підприємстві.