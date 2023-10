Єдиний заклад вищої освіти України серед 500 найкращих університетів світу, згідно з авторитетним рейтингом THE, єдиний український ЗВО у топ-150 молодих вишів світу, що стрімко розвиваються, за рейтингами THE Young University Rankings та QS Top 50 Under 50 — Сумський державний університет. За 75 років виш пройшов шлях від філії політехнічного інституту до потужного класичного закладу вищої освіти і має багату історію, традиції, численні освітні й наукові здобутки, що відображено високими позиціями у престижних рейтингах.

У форумі з нагоди ювілейної дати взяли участь науково-педагогічні працівники, представники управлінського менеджменту, студентського самоврядування, Міністерства освіти і науки України, обласної влади, народні депутати, члени наглядової ради, ветерани, які розвивали й сприяли успішності СумДУ, колеги з партнерських закладів, установ та організацій.

Учасники обмінялися думками про місце, місію та перспективи університету в розбудові вищої освіти України, розвиток міста, області та країни.

Президент України Володимир Зеленський у вітальному слові відзначив високий рівень підготовки випускників СумДУ, серед яких науковці, педагоги, управлінці, громадські діячі, і звернув увагу на розвиток наукової складової. Адже університет — лідер в багатьох галузях науки за обсягом фінансування розробок та досліджень.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх наголосив: «СумДУ — потужна наукова база в регіоні, що дає змогу Сумщині нарощувати виробництво, забезпечувати область кваліфікованими спеціалістами та сучасними технологіями».

Сумський виш і його колектив привітали народний депутат України, експерт з питань освіти і науки Юлія Гришина, президент Національної академії педагогічних наук України, голова наглядової ради СумДУ Василь Кремень, почесний ректор СумДУ, голова вченої ради університету Анатолій Васильєв, заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов, ректор СумДУ Василь Карпуша та інші.

За сумлінну працю та досягнення, що спряли розвитку університету, області, а також української науки та освіти представники СумДУ отримали почесні відзнаки від Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки, Національної академії педагогічних наук, Сумської ОВА та обласної ради.

