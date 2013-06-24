На Дніпропетровщині громада почала сортувати сміття, застосовуючи різні форми роз’яснювальної роботи з різними категоріями населення.

2019 року на території Криничанської громади на Дніпропетровщині було 135 сміттєвих баків, відходи з яких звозили на спільне сміттєзвалище і просто скидали докупи. Усе змінилося після участі в конкурсі екопросвітницьких проєктів від U-LEAD. Тепер у громаді з’явився підприємець, який займається збиранням вторсировини. Місцеві жителі знають все про сортування, а в дитсадках про довкілля розповідають супергерої, повідомила експрацівниця виконкому селищної ради Вікторія Троценко.

Два роки тому молодіжна громадська організація «Корінь екології» виборола грант для проведення просвітницької роботи серед населення. Завдяки отриманим коштам у громаді влаштували екологічний фестиваль, придбали сортувальні баки, провели тренінги та лекції з експертами й навіть створили власних супергероїв.

«Проєкт охоплював усі верстви населення: від дошкільнят до пенсіонерів. Було вирішено залучити фахових експертів, які б могли детально та зрозуміло пояснити все кожному жителеві громади. А для дошкільнят та учнів молодшої школи вигадали супергероїв, які розповідають про сортування та екологічну свідомість», — розповіла Вікторія Троценко.

Оскільки на території громади не було сортувальної станції, активісти намагалися домовитися із сусідніми містами. Утім, ніхто не погоджувався їхати сюди по сміття, бо не було жодної фінансової вигоди. Зрештою громаду врятував місцевий підприємець.

«Євген Собаченко дуже вболівав за нашу роботу, підтримував, завжди цікавився новинами. А побачивши, що люди вже більш-менш орієнтуються у правилах сортування, вирішив відкрити щось на кшталт сортувальної станції. Це звичайне приміщення, куди можна привезти відсортовані побутові відходи. Євген встановив у центрі Криничок сітки для збирання відходів», — зазначила пані Троценко.

Після проведення просвітницької кампанії кількість людей, які сортують сміття, збільшилася. Місцеві жителі стали частіше застосовувати багаторазові сумки, відмовляються від пакетів та користуються сортувальними баками.