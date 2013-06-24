«Цифрове майбутнє» Збройних сил — один із пріоритетних напрямів. Ідеться про трансформацію розвідки, автоматизованого управління, зв’язку, високоточної зброї, роботизованих комплексів, безпілотників та інших високотехнологічних систем», — наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу про стан і перспективи цифрової трансформації, оснащення ЗСУ високотехнологічним озброєнням і військовою технікою.

Відомство зацікавлене в належному інформуванні суспільства про стан і діяльність армії, напрямів її розвитку, насамперед перспектив і можливостей цифрової трансформації, впровадження інноваційних технологій, ситуацію в зоні ООС. Міноборони будує відкриту комунікацію із суспільством, відстежує публічні дискусії з військової тематики, бере в них активну участь. Щороку тут відповідають на щонайменше 70 тисяч запитів, повідомляє пресслужба Міноборони.

Практичну складову «цифрового майбутнього» ЗСУ можна буде побачити в окремій експозиції зразків озброєння та військової техніки на Михайлівській площі в Києві з 13 по 17 жовтня.