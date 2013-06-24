Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Костіна Генеральним прокурором і представив його керівному складу відомства. У присутності глави держави новий Генпрокурор підписав наказ про призначення свого заступника — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Володимир Зеленський назвав символічним початок роботи нового Генпрокурора в День української державності, який відзначали вперше. Він висловив переконання, що Андрій Костін як професійний юрист і уважний до деталей фахівець забезпечить системну роботу Офісу Генерального прокурора.

Вручаючи Андрієві Костіну посвідчення Генерального прокурора, головними завданнями на сьогодні глава держави назвав відновлення справедливості, обстоювання інтересів України, її суверенітету й територіальної цілісності.

Новий Генпрокурор повідомив, що його перше рішення на посаді — призначення незалежного керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який пройшов конкурсний добір, Олександра Клименка.