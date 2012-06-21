Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріуполі місцевий житель своєрідно згадав дитинство літературного героя роману «Золоте теля» Остапа Бендера. Щоправда, схоже, найбільше йому запам’яталася наступна фраза: «У дитинстві таких, як ви, я убивав на місці. Із рогатки».
Коротше, надвечір біля дитячого майданчика у дворі будинку на проспекті Металургів посварилися двоє чоловіків, один із яких був дуже напідпитку. А далі нетверезий схопив рогатку, зарядив камінцем і вистрілив в обличчя опонента. Камінь потрапив у праву щоку потерпілого і потім викликав «короткочасний розлад здоров’я». Крім того, потерпілий нарікав, що також розбив свій телефон, бо випустив його із рук, коли несподівано перетворився на мішень для кривдника.
Нещодавно Іллічівський районний суд, куди звернувся поранений із рогатки, прийшов до висновку, що хуліган з рогаткою справді винен відповідно до ст. 125 КК України (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень). Звинувачуваному присудили штраф розміром 850 гривень на користь держави, а ще зобов’язали відшкодувати моральну компенсацію потерпілому 2 гривні та матеріальну за зіпсований телефон – 2 тисячі 421 гривню і 98 копійок. Цікаво, що звинувачений свою вину визнав, щиро розкаявся і не має наміру оскаржувати судове рішення.