Українці масово відгукнулись на заклик добровільно скоротити енергоспоживання. Про це написав Міністр енергетики Герман Галущенко на своїй facebook-сторінці, передає Урядовий портал.

«Українці, ви - неймовірні! Вчора ми отримали від вас масовий відгук на публічне звернення влади з проханням допомогти знизити навантаження на енергосистему і зменшити побутове споживання електроенергії ввечері. Так, наприклад, лише Рівненська та Київська області з містом Києвом вчора ввечері добровільно зменшили споживання на близько 10-11%», - зазначив Міністр.

Він зауважив, що ракетний удар по енергосистемі 10 жовтня – вже другий за осінь. Перша спроба відбулась місяць тому, 11 вересня. Тоді за 4,5 години було відновлено енергопостачання майже всім постраждалим споживачам.

«Вчорашня атака була значно потужніша. Наразі ще є відключені споживачі у Сумський, Тернопільській областях. Водночас повністю відновлено електропостачання, що припинялось через вчорашні обстріли, в Києві, у Хмельницькій, Дніпропетровській, Київській, Житомирській, Львівській, Полтавській, Черкаській областях», - вказується у пості.

Проте сьогодні росіяни продовжують обстріли енергетичних об’єктів і інфраструктури.

Герман Галущенко наголосив, що ремонтні бригади працюють цілодобово, але є масові пошкодження енергетичного обладнання. У відновлювальних роботах також використовується надана міжнародними партнерами гуманітарна допомога енергетичному сектору, в першу чергу – через Фонд відновлення енергетики.

Міністр подякував громадянам за розуміння і готовність чекати відновлення електропостачання, а також за добровільне зменшення енергоспоживання.

«Дякую всім за свідоме скорочення побутового енергоспоживання вчора ввечері. Ваша підтримка дійсно допомогла! Якщо сьогодні ввечері ми всі зможемо повторити такий свідомий підхід до розумного енергоспоживання, графіки аварійних відключень по країні можуть бути суттєво скорочені. Цей осінньо-зимовий період буде складним – і всі вчора побачили, чим саме. Тому розумне споживання електроенергії і тепла має стати нашою новою звичкою», - наголосив Герман Галущенко.

Міністр підкреслив, що держава залишає тарифи на газ та електроенергію незмінними цього опалювального сезону.

«Ми маємо і продовжуємо робити запаси енергоресурсів. Але росія - ворог нещадний, то ж мусимо економити те, що маємо. І бути готові до будь-якого розвитку подій», - підсумував Герман Галущенко.