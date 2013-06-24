«Ми ніколи не визнаємо цю анексію. Такі рішення нікчемні й не можуть мати жодного правового ефекту. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ — Україна. Ми знову повторюємо, що Європейський Союз твердо стоїть поряд з Україною і продовжуватиме надавати потужну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку Україні так довго, як це буде необхідно», — наголошено в заяві Європейської ради.

США. «Сполучені Штати завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України. Ми і надалі підтримуватимемо зусилля України з відновлення контролю над її територією шляхом зміцнення її позицій у військовому та дипломатичному плані, зокрема за рахунок додаткової допомоги в галузі безпеки на суму 1,1 мільярда доларів, про яку Сполучені Штати оголосили цього тижня», — заявив президент США Джо Байден.

Велика Британія. Ухвалено рішення розширити санкції проти росії. Зокрема у галузі IT тепер буде заборонено консалтингові послуги для рф. Також заборонено «надання юридичних послуг під час трансакцій у певних комерційних галузях». Обмежувальні заходи поширюються на рекламу, проведення аудиту. Заборонено експорт приблизно 700 найменувань товарів, які важливі для російської промисловості та розроблення технологій.

Польща. «Засуджуємо спроби росії анексувати територію України і ніколи не визнаємо їх. Ми й надалі підтримуватимемо захисників України доти, доки агресора не буде вигнано. Нинішні відчайдушні дії кремля — це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із росією», — зазначив президент Анджей Дуда.

Канада. Міністр закордонних справ Мелані Жолі оголосила про запровадження додаткових санкцій у зв’язку зі спробою анексії росією територій України. У заяві підкреслено: ні те, що російська пропаганда називає референдумами, ні рішення тамтешнього парламенту про анексію не вплинуть на позицію Канади: «Територія України залишиться територією України».

НАТО. Генеральний секретар Єнс Столтенберг щодо заявки України про членство в Альянсі зазначив: «Кожна демократія в Європі має право подати заявку на членство в НАТО, і союзники з НАТО поважають це право. Ми заявляли, що двері НАТО залишаються відчиненими, і продемонстрували це останніми роками». За словами Генсека, фокус та зусилля союзників з НАТО нині — надання негайної підтримки Україні, щоб допомогти їй захиститися від російського жорстокого вторгнення.