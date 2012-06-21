Рівно тридцять років тому, 12 березня 1989 року Тім Бернерс-Лі (Tim Berners-Lee) з ЦЕРНу (Європейська організація з ядерних досліджень) представив проект World Wide Web, WWW або Всесвітню павутину.
Відзначимо, що «дебютом інтернету» вважається американська військова мережа ARPANET, запущена в 1969 році, вона складалася з чотирьох комп'ютерів. Зараз мова йде про інше. Саме World Wide Web ліг в основу того, що зараз розуміють прості користувачі під «інтернетом» – текстові документи з можливістю редагування, пов'язані гіперпосиланнями один з одним.
Проект отримав схвалення і в 1990 році Бернерс-Лі представив перший в світі веб-сервер, перший в світі браузер та інші «основи» сучасної мережі. Першим веб-сайтом став сайт ЦЕРНу за адресою http://info.cern.ch/ і він працює досі, хоч і шокуюче простий для сучасного користувача.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»