Українсько-французьку історичну драму «ШТТЛ» було відібрано для показу на кінофестивалі BFI London Film Festival.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно, передає Укрінформ.

«Цього року на Лондонському кінофестивалі, який пройде з 5 по 16 жовтня, буде представлено 164 фільми з 63 країн. Фільм "ШТТЛ" вперше покажуть міжнародній аудиторії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фільмування «історії кохання Юни і Менделя, які у червні 1941-го борються за можливість бути разом попри волю батьків», відбулося влітку 2021 року. Для зйомок стрічки на Київщині збудували штетл – типове єврейське поселення, яке існувало у Східній Європі до Другої світової війни, інформує Держкіно. Для консультації з ідиш-культури залучили американського експерта з юдаїки Елі Росена, відомого за роботою над серіалом Unorthodox від Netflix. Також повідомляється, що історичною основою фільму стала доля містечка Сокаль на Львівщині, знищеного німецькою армією.

Відомство зауважує, що BFI London Film Festival схарактеризував картину як «приголомшливу чорно-білу «однокадрову» драму» та «вражаючий дебют режисера Еді Уолтера на ідиш».

Повідомляється, що французьким партнером української компанії UPHub, яка створила фільм, виступила Forecast Pictures. Проєкт підтримало Державне агентство з питань кіно.

Також зазначається, що над картиною працювала інтернаціональна команда: автором сценарію та режисером-постановником став Еді Уолтер із Франції, продюсерами - Юрій Артеменко, Рита Гребенчікова з України, Оліас Барко - з Бельгії та Жан-Шарль Леві з Франції. Оператором - пстановником виступив Володимир Іванов, а художником-постановником - Іван Левченко. Ролі виконали Анісія Стасевич, Мойше Лобел, Сол Рубінек, Петро Ніньовський, Антуан Міллєт, Даниель Кенігсберг.

Відомо, що Лондонський кінофестиваль (BFI London Film Festival) — один з провідних кінофестивалів Європи, представлений Британським інститутом кінематографії. Проводиться щорічно з 1956 року.

Цього року для 22 художніх фільмів відбудуться світові прем’єри в межах BFI London Film Festival. Зокрема, культовий режисер Гільєрмо дель Торо представить свою анімацію «Піноккіо». Володар «Оскару», «Греммі» та BAFTA Азіф Кападіа вперше презентує міжнародній аудиторії свій новий фільм «Створіння» (Creature).