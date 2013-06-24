У Массачусетсі канабіс випереджає журавлину. Відповідно до звіту Leafly Cannabis Harvest 2022урожай коноплі офіційно обійшов журавлину – найкращу культуру в Массачусетсі, що зробило її шостою найціннішою культурою в Америці. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.
У звіті зазначено, що річна оптова вартість марихуани становить $ 362 млн, а журавлини – $ 66 млн. Сіно є третьою за рейтингом культурою штату Бей із оптовою вартістю $ 13 млн на рік.
Минулого року було видано 274 ліцензії на вирощування канабісу для дорослих, а цього року ця кількість збільшилася до 340.
У 2022 році фермери зібрали 83 МТ марихуани, порівняно з 52 МТ в 2021 році.
Цього року лише в Массачусетсі споживачі купили продуктів з канабісу на суму $ 1,45 млрд, що, згідно зі звітом, становить 44% збільшення вартості врожаю канабісу в штаті.
У звіті також зазначено, що оптова вартість марихуани зараз становить $ 5 млрд, що робить її «шостою найціннішою товарною культурою в Америці, яка коштує більше, ніж картопля чи рис».