Допомога агросектору України зі зберіганням та вивезенням урожаю та новою посівною, а також участь у підготовці країни до майбутнього складного через війну опалювального сезону - серед головних пріоритетів Світового банку.

Як передає Інтерфакс-Україна, про це повідомив регіональний директор Світового банку (СБ) у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

«Два напрями, над якими ми працюватимемо, - це, по-перше, як допомогти аграріям… (по-друге) наближення зими. Це буде дуже важка зима для України, зокрема тому, що дуже багато пошкодженого житла», - сказав він журналістам на Конференції з відновлення України у Лугано.

Говорячи про агросектор, Банерджі зазначив, що йдеться про три підпроєкти. Перший - допомогти у зберіганні зерна в умовах завантаження вже наявних елеваторів, другий - розширити логістичні можливості для його вивезення, зокрема «Укрзалізницею», і третій - забезпечити аграріїв ліквідністю для майбутньої осінньої посівної.

Говорячи про підготовку до зими, регіональний директор зазначив, що банк готовий працювати з містами, щоб оцінити, що можна швидко зробити з точки зору ремонту житла та достатнього забезпечення енерго- та водопостачання, опалення.

«Це знову надзвичайний проєкт, над яким ми працюватимемо», - зазначив Банерджі, нагадавши про вже схвалений СБ проєкт із фінансування уряду для забезпечення ним виплат зарплат, пенсій та інших соціальних зобов'язань.

Він додав, що велике занепокоєння викликає стан медицини в умовах війни. «Тож це ще один напрям, який ми розглянемо», - сказав представник Світового банку.

Водночас він утримався від будь-яких оцінок можливої суми цих проєктів.

Як повідомлялося, за підсумками зустрічі з представниками Світового банку в Лугано, голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін повідомив про попередню домовленість про виділення $200 млн.