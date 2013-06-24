Світовий банк та Мінекономіки розробляють стратегію підтримки приватного сектору задля консолідації різних державних програм для збільшення їх ефективності. Ідеться про грантові програми на підтримку малого і середнього бізнесу, програми підтримки ветеранів, інструменти страхування воєнних ризиків, фінансування програм «єОселя» та «єВідновлення». Про це домовиласяперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко на зустрічі з делегацією Світового банку на чолі з регіональним директором у справах України та Молдови Арупом Банерджі.

«Відбудова України відбуватиметься за рахунокзалучення приватних інвесторів. На наступний рік ми попередньо оцінили потреби приватного сектору в понад 7 мільярдів доларів. Очікуємо, що більше ніж половину цієї суми, приблизно 4 мільярди доларів, буде покрито за рахунок реалізації програм фінансування багатосторонніми та двосторонніми міжнародними фінансовими установами», — пояснила Юлія Свириденко.

Представники Світового банку висловили зацікавленість у підтримці українських підприємців: збільшенні фінансування грантових програм на підтримку малого і середнього бізнесу, програм підтримки ветеранів, інструментів страхування воєнних ризиків та фінансування програми «єОселя» та «єВідновлення».

«Усі ці програми спрямовано на створення робочих місць, допомогу переселенцям та ветеранам, а також підвищення ролі переробної промисловості в економіці України. Деталі ще обговорюватимемо, але принципову згоду вже отримано», — наголосила Юлія Свириденко. За її словами, зокрема, гроші від Світового банку можуть пом’якшити умови отримання пільгових кредитів для населення за програмою «єОселя» та збільшити кількість виданих іпотечних кредитів. З іншого боку, реалізація програм пільгового кредитування стимулюватимегалузь житлового будівництва, що сприятиме створенню робочих місць, нових виробничих ланцюжків та забезпечуватиме сплату податків. Про це повідомляє Міністерство економіки.