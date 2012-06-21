Комп’ютери, ноутбуки з ліцензійними операційними системами та офісними програмами, принтери й мережеві маршрутизатори отримають 20 об’єднаних громад Рівненщини. Це частина технічної підтримки, передбаченої у проекті Світового банку і Міністерства соціальної політики «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Нову техніку вже отримали дві пілотні громади — Миляцька Дубровицького та Підлозцівська Млинівського районів. В інші 18 обладнання надійде в лютому — березні.
Комп’ютеризацію спрямовано насамперед на доступність соціальних послуг для глибинки, тож у громадах укомплектують робочі місця працівників соцзахисту та служб у справах дітей.
«У децентралізації соціального захисту головне — наблизити послуги до людей. Тепер людям не треба буде їхати в райцентри, усі документи прийматимуть на місці. Отже, наші послуги стануть доступнішими», — прокоментувала начальник управління соціальних виплат та пільг департаменту соціального захисту населення Рівненської ОДА Світлана Косянчук.