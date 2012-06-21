Міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що Світовий конґрес українців (СКУ) готовий інвестувати понад $20 млн в державний проєкт Бабиного Яру.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в інтерв'ю НВ з міністром Ткаченком.

«Світовий Конгрес Українців готовий інвестувати понад $20 млн в державний проєкт Бабиного Яру», – розповів міністр.

Зараз є дві різні концепції меморіалу: державна і приватна. Останній проєкт критикують через залучення до нього грошей російських бізнесменів.

Ткаченко розповів, що наразі немає «конкретних проєктів будівництва ні того, ні іншого».

«Ми активно співпрацюємо як з авторами державної концепції, так і приватної. І я радий, що останнім часом спостерігається порозуміння в цьому питанні», – зауважив міністр.

Водночас він заявив, що у приватному проєкті залучені гроші не російських бізнесменів, а «міжнародних».

«Сам по собі склад наглядової ради меморіалу є міжнародним. Тобто там є люди, які працювали в Росії, але які зараз себе позиціонують, як міжнародні інвестори. І в даному випадку питання полягає в тому, що вони роблять. Моє завдання зробити так, щоби кошти, які б ми могли залучати, надходили з різних джерел. І в тому числі від інших держав. Саме тому робоча група, яка, я сподіваюсь, почне працювати найближчим часом, дозволить такі можливості відкрити та зняти з порядку денного питання, на якому акцентовано роблять наголос деякі колеги стосовно походження цих коштів», – сказав він.

Станом на сьогодні 49% коштів у приватному проєкті належать двом російським бізнесменам Михайлу Фрідману та Герману Хану. Вони походять з України, однак мають подвійне громадянство Росії та Ізраїлю.

Нагадаємо, директор місії Світового конґресу українців в Україні Сергій Касянчук від імені світової української діаспори сказав, що закордонні українці готові підтримати «ключові культурні проєкти та місця пам’яті світового та національного значення» за умови, що українська держава та її інститути візьмуть на себе керівну роль у впровадженні цих проєктів.