Світовий конґрес українців (СКУ) звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням відреагувати на небезпечну ситуацію довкола роботи Національної комісії зі стандартів державної мови, чисельність співробітників якої передбачається скоротити проєктом постанови Кабінету Міністрів України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні СКУ у Фейсбуці.

У СКУ переконані, що скорочення чисельності співробітників Нацкомісії матиме украй негативний ефект на роботу цього органу, відповідального за впровадження (з 16 липня 2021 року) іспиту на рівень володіння державною мовою для державних службовців та осіб, які претендують на українське громадянство.

Крім того, у сфері компетенції цієї комісії – розробка та впровадження стандартів державної мови для українських шкіл у діаспорі, а також для усіх закордонних українців, які бажають отримати сертифікат про рівень володіння українською мовою.

«Сподіваємось, що український уряд зробить усе належне для забезпечення ефективної та належної роботи Національної комісії зі стандартів державної мови», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що посилення взаємодії із закордонними українцями на рівні мовної дипломатії є одним із ключових елементів співпраці зі Світовим конґресом українців.