За час різдвяних свят поштова служба Німеччини Deutsche Post відповіла на понад 30 тисяч листів, адресованих Санта-Клаусу і Святому Миколаєві. Таку статистику повідомило агентство dpa.

У федеральній землі Саар на кордоні із Францією є селище, яке називається Святий Миколай. Тож не дивно, що діти не лише з Німеччини, а й з інших країн протягом багатьох років надсилають туди свої листи із проханнями до Санта-Клауса та Святого Миколая виконати заповітні мрії й бажання на Різдво. На початку цього тижня поштова служба ФРН повідомила, що за нинішній сезон новорічних свят було оброблено найбільшу кількість листів, ніж будь-коли. 44 волонтери відповіли на 30 711 листів від дітей із 43 країн. Це на 866 листів більше, ніж торік. Майже 90% листів надійшли з Німеччини, а серед інших країн, звідки діти надсилали свої бажання, лідирує Тайвань — понад 1000. Проте листи надходили зі США, Китаю, Марокко, Австралії, Аргентини, інших країн.

Німецька пошта відповіла на кожен дитячий лист. Ці відповіді було надіслано маленьким адресатам у конвертах зі спеціальним поштовим штемпелем Святого Миколая. Загалом Deutsche Post має сім спеціальних різдвяних відділень у всій Німеччині. Крім селища Святий Миколай, Санта-Клаусу можна було писати у міста Гіммельпфорт (Бранденбург), Енгельскірхен (Північний Рейн-Вестфалія) та Гіммельштадт (Баварія).