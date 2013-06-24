Голова тайванської адміністрації Цай Інвень заявила, що обов'язкова військова служба на острові буде збільшена з чотирьох місяців до одного року з 1 січня 2024 року, щоб посилити боєготовність регіону проти потенційних атак Китаю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Focus Taiwan.

Цай Інвень також пообіцяла збільшити місячну зарплату призовників із поточної початкової зарплати в 6 510 тайванських доларів (212 доларів США) до 26 307 тайванських доларів (856 доларів США) для покриття їхніх основних щоденних витрат.

Очікується, що рішення торкнеться призовників, які народилися 1 січня 2005 року і пізніше. Зазначається, що рішення про збільшення терміну військової служби на Тайванібуло ухвалено після того, як Цай Інвень провела зустрічі в Офісі глави адміністрації з високопоставленими посадовцями для обговорення економічної та національної безпеки Тайваню після місяців дискусій на тлі російського вторгнення в Україну.

Експерти, однак, попереджають, що реалізація програми може бути складною, враховуючи брак офіцерів на Тайвані для навчання призовників, а також брак ресурсів і засобів, необхідних для розширення режимів навчання.

Нагадаємо, Міністерство національної оборони Тайваню заявило, що впродовж останньої доби навколо півострову був виявлений 71 китайський літакта сім кораблів ВМС КНР.