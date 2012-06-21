Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Motorola випустила новий смартфон лінійки Edge. Він отримав 108 Мп камеру і швидкий екран з частотою оновлення 144 Гц.

Смартфон Motorola Edge 2021 оснащений 6,8-дюймовим Full HD + дисплеєм з селф-камерою на 32 Мп. Що стосується основної камери, вона представлена у вигляді трьох модулів на 108 Мп, 8 Мп і 2 Мп.

Працює смартфон на базі процесора Qualcomm Snapdragon 778 5G. Компанія підготувала модифікації на 6/8 ГБ оперативної і 128/256 ГБ внутрішньої пам'яті. Новинка отримала енергоємний акумулятор на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки Turbo Power потужністю 30 Вт.

Оцінили Motorola Edge 2021 у 500 доларів США або 13 320 грн, станос на 20 серпня. У той же час, варто відзначити, що за цією ціною смартфон можна буде купити тільки в перший час, згодом гаджет подорожчає до 700 доларів.