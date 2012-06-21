Таліби заборонили жінкам ходити вулицями та відвідувати роботу, доки не налагодиться система гарантування їх безпеки.

Представник "Талібану" Забіхула Муджахида назвав цей припис тимчасовим заходом, передає BBC.

"Сили безпеки "Талібану" ще не навчені, як поводитися з жінками, розмовляти з ними. Доки не буде гарагтована повна безпека, ми просимо жінок залишатися вдома", - сказав він.

Таліби заявили, що дозволять вести жінкам активний спосіб життя, але з дотриманням норм шаріату. Так, наприклад, жінкам вже заборонено виходити на вулицю без супроводу чоловіка-родича й без одягу, що покриває все тіло. Крім того, жінок не допускають до деяких видів роботи, включаючи роботу в ЗМІ.

З приходом режиму "Талібан" до влади в Афганістані стрімко подорожчала паранджа. Ціни на цей одяг вирсли в 10 разів, адже жінки вирішили, що таліби змусять їх носити.

Одна з афганок розповіла, що їй довелося провести довгі години в черзі до банкомата, щоб зняти гроші для покупки паранжі. Каже, в родині мають лише дві паранджі на трьох жінок.