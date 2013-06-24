Символ неймовірної витривалості та мужності українців, їхньої незламної волі жити у свободі й водночас символ абсолютного божевілля російської загарбницької війни в Україні та нескінченних страждань, з якими щодня стикаються люди, особливо на сході України. Такими словами міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок описала свої емоції від побаченого на власні очі в Харкові. Вона побувала на житловому масиві Салтівка, побачила пошкоджені об’єкти інфраструктури, зруйновані школи та лікарні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який супроводжував гостю в поїздці, додав, що нині Харків — символ успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів. Він зауважив, що німецька військова допомога надходитиме й надалі з огляду на обіцянки Анналени Бербок у Харкові.

«Будьте впевнені, Німеччина вас підтримуватиме на всьому шляху. В усіх куточках України, від Харкова до Херсона і Києва люди мають знати, що можуть розраховувати на нашу солідарність і допомогу. Сюди входить подальше постачання зброї, необхідної Україні для звільнення її громадян, які все ще потерпають від російської окупації. Це зокрема зимова допомога, яку ми надали: генератори, трансформатори, пальне і ковдри. Також Німеччина надасть Україні 20 мільйонів євро на придбання систем зв’язку Starlink», — заявила вона.

До слова, за рахунок цих коштів можна профінансувати 10 тисяч наземних станцій. Третина з них піде на потреби Збройних сил України.

Анналена Бербок говорила і про важливість того, щоб Європа не випустила з уваги місце України в європейській родині, повідомляє Укрінформ.

За підсумками спільної поїздки Дмитро Кулеба написав у фейсбуці: «Наші переговори в дорозі тривали три години — за інших обставин міністри зазвичай стільки не говорять. Щохвилини під час візиту нас незримо супроводжувала тема танків Leopard. Я пояснив колезі та німецьким медіа, що німецькі танки — не наша примха».

Міністр не сумнівається, що Україна отримає танки Leopard. За його словами, німецький уряд десь у глибині душі вже розуміє, що це рішення буде ухвалено, проте доки його нема, Україна втрачає дорогоцінний час і життя своїх громадян.

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