Українська мова стала маркером героїзму, патріотизму і боротьби вільного світу за демократію, за цивілізацію, за майбутнє не тільки Європи, але й всього світу. Україна сьогодні не сходить зі шпальт і газет та інтернет-видань. Про це в інтерв’ювиданню «Думська» сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Україну чутно скрізь, завдяки героїзму українського народу», - зауважив він.

За словами Тараса Кременя, результати соціологічних досліджень 2022 року, проведених різними інституціями, свідчать про те, що понад 80 відсотків громадян України або перейшли, або переходять, або вимагають, щоб з ними спілкувалися українською мовою.

Уповноважений підкреслив, що Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» є «головним законом воєнного стану». «Ми маємо всі можливості остаточно позбутися атавізмів колонізації і справді утвердитися як велика нація з блискучою українською мелодійною мовою і надзвичайно героїчним українським народом і нашими Збройними силами», - зазначив він.