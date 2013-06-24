Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголошує, що законопроєкт про медіа, ухвалений Верховною Радою України у першому читанні, має бути суттєво доопрацьований, щоб не допустити звуження сфери використання державної мови. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Київ», йдеться на сайті Уповноваженого.

«Будь-який законопроєкт повинен, насамперед, враховувати особливості національного законодавства. Тому дискусії з європейськими партнерами не повинні стати дискримінаційними для національних інтересів», - зауважив він.

За словами Тараса Кременя, до цього документа є застереження з боку українського суспільства, частини народних депутатів України та представників медіасередовища, тому між першим і другим читанням, він повинен бути суттєво вдосконалений.

«Українська мова завжди була і буде залишатися носієм української ідентичності. Будь-які спроби звузити сферу її функціонування можуть завдати втрат для української державності. Тому я закликаю народних депутатів України бути максимально конструктивними під час ухвалення відповідних рішень при обговоренні цього документа до другого читання. Сподіваюся, що в остаточній версії всі чутливі складові проєкту закону будуть прибрані», - наголосив Уповноважений.