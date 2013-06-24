За 22 дні з початку роботи «Зернового коридору» з українських морських портів вийшло 33 кораблі, на борту яких сукупно – 719 549 тонн агропродукції. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Також ще 18 суден вантажаться і очікують черги на виїзд.

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі національного марафону UAразом, розповів чому відновлення експорту через морські шляхи є критично важливим не лише для продовольчої безпеки світу, а й для української економіки.

«До війни сільське господарство разом із іншими суміжними галузями формувало близько 20 % української економіки. Зараз на тлі падіння інших секторів це будуть усі 30 %, можливо й 35 %. Тобто 1/3 нашої економіки – це сільське господарство, яке на 70 % залежить від експорту. Ми виробляємо такі великі обсяги, що їх неможливо спожити на внутрішньому ринку», – розповів він.

Тому, за словами Тараса Висоцького, настільки критично не тільки виготовити те, що потрібно нам самим спожити, але й експортувати, щоб і надалі розвивати сільське господарство України, яке робить такий величезний внесок в українську економіку.

Він наголосив, якщо ми в липні експортували у цілому 3 млн тонн с/г продукції, то за 15 днів серпня – уже 2 млн тонн. Тобто, маємо вийти мінімум на 4 млн тонн експорту в серпні, а це плюс $ 250–300 млн валютної виручки тільки за місяць.

Крім того, завдяки роботі «Зернового коридору», як пояснив перший заступник Міністра, вирівнялися експортні ціни, які дають впевненість українським фермерам, що вони не збанкрутують і матимуть змогу покрити витрати на виробництво.