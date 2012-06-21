Тарифи на опалення та гарячу воду в Україні мають мотивувати до наведення порядку в підприємствах теплокомуненерго (ТКЕ).
Про це Премєр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час спільного засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, передає кореспондент Укрінформу.
"Тарифи на опалення і гарячу воду сьогодні - відповідальність, яка має додатково мотивувати навести порядок в комунальних підприємствах і відповідно в теплокомуненерго", – сказав Шмигаль.
Він додав, що по ситуації з тарифами, уряд працює з кожним регіоном і містами окремо. Шмигаль зауважив, що ухвалений закон № 3508 -д «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» дозволяє розпочати процедуру верифікації боргів теплокомуненерго та говорити про правильні варіанти реструктуризації заборгованостей.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів продовжив дію спеціальних обов'язків (ПСО) стосовно продажу електроенергії для населення до 31 серпня, зберігши ціну 1,68 грн/кВт-год.