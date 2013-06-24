Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкти №7427 та №7429, які створюють умови для фінансової спроможності підприємств теплопостачання, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Опалювальний сезон буде без підвищення тарифів на тепло та гарячу воду. Сьогодні народні депутати проголосували надважливі законопроєкти, які захистять і споживачів, і підприємства від цінових коливань на ринку газу та забезпечать фінансову спроможність у галузі теплопостачання», — наголосив він.

Протягом дії воєнного стану та шести місяців після його закінчення в Україні запроваджено мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів.

Передбачено відтермінування погашення заборгованості за договорами реструктуризації підприємствам ТКЕ, виробничі потужності яких розташовані на окупованій території, знищені чи пошкоджені внаслідок обстрілів або розташовані в зоні бойових дій.