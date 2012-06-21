«Ми не плануємо тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону змінювати відносно минулого. Тобто не плануємо підвищення тарифів», — у цьому запевнив народних депутатів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді. У тарифах підприємств теплокомуненерго вартість газу для виробництва тепла становить 7,42 гривні за кубометр без ПДВ. Уряд постійно спілкується з органами місцевого самоврядування, які встановлюватимуть тарифи на тепло та гарячу воду, щоб вони залишились на торішньому рівні.

«Щодо ціни на опалення і гарячу воду, ми не бачимо підстав у місцевого самоврядування підвищувати ці тарифи. Уряд готовий підставити плече, ведемо надзвичайно тісні перемовини з усіма міськими головами», — цитує УНІАН слова Прем’єра.

А ще уряд подасть до парламенту пропозиції щодо збільшення програми субсидій на 12 мільярдів гривень. Саме стільки, за розрахунками Міністерства соціальної політики, до кінця року треба додати для забезпечення субсидіями всіх, хто їх потребуватиме.