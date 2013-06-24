Кабінет Міністрів створить спеціальний фонд держбюджету для надходжень від міжнародних донорів, за рахунок якого матиме змогу утримувати тарифи на газ для населення, компенсувати різницю в тарифах для підприємств теплокомуненерго та операторів газорозподільних мереж.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Інтерфакс-Україна.

«Законопроєкт, який ухвалив уряд, передбачає, що буде створено спеціальний фонд держбюджету, в який надходитимуть гроші від міжнародних партнерів. Уряд використовуватиме цей фонд для того, щоб не підвищувалися тарифи», — сказав він.

Посадовець зазначив, що різницю між економічно обґрунтованими та поточними тарифами держава компенсуватиме учасникам ринку: ТКЕ та операторам газорозподільних мереж, тариф яких не покриває їхні витрати, а також Нафтогазу за виконання покладених Кабміном спеціальних обов’язків продавати ресурс на пільгових, а не комерційних умовах.