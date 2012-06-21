Космічна рентгенівська обсерваторія «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) зробила світлину групи галактик у сузір’ї Змія.

Як передає Укрінформ, про це обсерваторія повідомила у Твіттер.

«Сьогодні Чандра дивиться на групу галактик у (сузір’ї - ред.) Змія», - йдеться у повідомленні.

В обсерваторії також додали, що поруч знаходиться грандіозна спіральна галактика NGC 6118, яка розташована приблизно за 83 мільйони світлових років від Землі.

«У цій галактиці відбувся вибух наднової у 2004 році, який з тих пір поступово згасає», - додали в обсерваторії.