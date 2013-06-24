Після повномасштабного вторгнення росії, попри небезпеку, світові лідери приїжджають в Україну, щоб засвідчити свою підтримку.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра в Україні був тричі. Один раз — до нападу росії та двічі — після. Під час одного з візитів через ракетні удари йому довелося перебувати в укритті. І цей досвід він ніколи не забуде: відчуття небезпеки, крихкості цього світу та людського життя. Тим більший його захват від українців, які живуть так уже рік.