Представники Мінекономіки, Офісу Президента та найбільших торговельних мереж обговорили поточний стан продуктової роздрібної галузі та можливості забезпечення продовольством Збройних сил України. Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко запропонувала торговельним мережам брати участь у тендерах Міністерства оборони України.
«Держава зацікавлена в тому, щоб великі торговельні мережі брали участь у постачанні продовольства для армії. Зараз постачанням продуктів харчування займаються компанії, які закуповують продукцію у великих торговельних мережах. Оскільки ці товари вже є у вас в асортименті, потрібно вирішити питання логістики. Наше спільне завдання — забезпечити безперебійне постачання армії продуктами харчування», — підкреслила урядовиця. Обсяг продовольчого забезпечення Збройних сил становить приблизно 42 — 43 мільярди гривень щорічно. Тому влада прагне залучити на цей ринок нових гравців, щоб посилити конкуренцію. Представники ритейлу погодилися, що для них це цікава пропозиція, яка потребує подальшого детального опрацювання.