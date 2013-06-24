Закордонні дипломатичні установи України тепер зможуть користуватися Державним реєстром актів цивільного стану громадян. Це дасть їм можливість проводити держреєстрацію актів цивільного стану, вносити зміни до актових записів цивільного стану, поновлювати й анульовувати їх. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідне рішення сьогодні ухвалено на засіданні Уряду.

Також закордонні дипломатичні установи зможуть повторно видавати свідоцтва про держреєстрацію та витяги з Реєстру. Документи видаватимуться незалежно від місця зберігання паперового носія.

Ця ініціатива була розроблена на виконання рішень Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з тимчасово окупованих територій та третіх країн, який очолює Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Таким чином, українцям за кордоном буде спрощено доступ до послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану і скорочено строки їх отримання в закордонних дипломатичних установах України.

Закордонні дипломатичні установи, які здійснюватимуть надання послуг у сфері держреєстрації актів цивільного стану з використанням Реєстру, будуть визначені Міністерством закордонних справ.

Прийняте рішення набуде чинності через 10 днів після його опублікування.