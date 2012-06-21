15 липня 2021 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти. Він удосконалює окремі положення законів «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» стосовно забезпечення доступності повної загальної середньої освіти та трансформації мережі закладів, які її надають. Зокрема вилучено норму, яка обмежувала можливості для створення ліцеів міськими радами в містах з населенням менш як 50 тисяч осіб. Відтепер представницькі органи територіальних громад усіх рівнів можуть виконувати функції засновників ліцеїв. Опорні заклади освіти можуть забезпечувати здобуття не лише початкової та базової середньої освіти, а й профільної середньої.
Згідно зі змінами, органи місцевого самоврядування мають до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти. Урахувати вимоги законодавства до ліцеїв, безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього простору, демографічних показників розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, спроможності територіальних громад, визначитися із профілем старшої школи та запропонувати на відповідній території всі профілі навчання, визначені законодавством, щоб гарантувати і забезпечити права кожному учневі обрати відповідний профіль навчання.
Засновники ліцеїв до 1 вересня 2027 року мають забезпечити виконання затверджених з урахуванням вимог законодавства планів формування ефективної мережі закладів середньої освіти, здійснити конкурсний добір педагогічних працівників, керівників закладів освіти, вжити інших передбачених планами і законодавством заходів.
Уряд має продовжити у 2021—2030 роках надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», зокрема для запровадження трирічної профільної середньої освіти в межах дванадцятирічної повної загальної середньої освіти.
Закон передбачає, що з 1 вересня 2027 року запроваджуються нові вимоги до започаткування та провадження освітньої діяльності комунального ліцею, виконання яких має забезпечити засновник. До таких вимог належать: створення окремої юридичної особи; функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання протягом 10—12 років навчання учнів; формування безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища і належної матеріально-технічної бази, зокрема швидкісний інтернет, харчування, підвезення учнів і педагогічних працівників тощо.
Створено правові підстави для функціонування нової державної установи, що забезпечуватиме надання освітніх послуг у сфері дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я України. Це забезпечить безперервність здобуття відповідної освіти та розвитку дітей незалежно від стану їхнього здоров’я.
«Цей закон удосконалює правове регулювання функціонування ліцеїв та оптимізує перехідний період для трансформації мережі закладів освіти, що дасть змогу ефективно розпочати надання трирічної профільної середньої освіти в межах реформи «Нова українська школа», — зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Відділ регіональних проєктів
та кореспондентської мережі
«Урядового кур’єра»