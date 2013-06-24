У Девладівській сільській територіальній громаді, що у Криворізькому районі, вирішили «утеплити» захисників. Зібрали понад 800 пар шкарпеток. Більшість – покупні, але трапляються й в’язані тутешніми господинями. Хто ініціював акцію та як вона проходила, далі.

Шкарпетки збирали протягом тижня. Конкретних вимог до теплих дарунків не було. Головне – від щирого серця для тих, хто нині боронить країну.

У рекордсменах – одне з сіл громади, де мешкає майже 300 людей. А назбирали вони 210 теплих пар.

«Зізнаюся, останні 30 ми вже через Інтернет замовляли, бо у місцевих магазинах люди скупили все, – ділиться відповідальна за збір у селі Галина. – Інформувала людей як могла. Дорогою до роботи, у магазинах. Навідувалася до сусідів й додому».

Жінка ділиться, достаток у людей різний. Тож одні передавали тільки пару шкарпеток, інші приносили й десять.

Утеплити захисників та захисниць запропонувала місцевим голова громади.

«Хтось передає їм смаколики, інші – спеціалізовану амуніцію. Ми вирішили відправити їм трохи тепла. Так, це прості речі, але насуваються холоди, тож вони стануть їм у нагоді», – поділилася голова громади Олена Неліпа.

Загалом до збору шкарпеток для бійців долучилися мешканці дев’яти сіл та селищ громади.