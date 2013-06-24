У Тернівці Павлоградського району працюють чотири Пункти незламності. Для людей там теплі напої, запаси продовольства, аптечки. Та головне – завжди є світло, тепло і можливість підзарядити гаджети.

Коли через чергову ракетну атаку сталося знеструмлення, пані Наталія була на роботі. До дій підступного ворога підготувалася. Мала при собі повербанки і ліхтарик.

«Світла у нашому місті не було 37 годин. Спочатку фактично не відчули труднощів. Потім було вже складніше. На такі випадки у місті є Пункти незламності. Тут можна зігрітися, зарядити гаджети, поспілкуватися не в темряві. Вони повинні бути», – ділиться Наталія.

Пункти незламності у Тернівці працюють цілодобово. На вході – реєстрація. Записують всіх, хто прийшов.

«Наші Пункти незламності охоплюють всі частини міста. Кожен може прийняти до ста людей. Вони обладнані генераторами та тепловими пушками, – розповів заступник міського голови Тернівки Вадим Добровольський. – Є також продукти харчування, питна вода, аптечки і переноски для підзарядки гаджетів».

У Пункті незламності на території одного з ліцеїв міста в окремій кімнаті облаштували куточок для немовлят. Імітували пеленальний столик. На ньому – памперси, вологі серветки і теплі ковдри.

Подумали й про дозвілля дітей. Конструктор, розмальовки та книжки. А ще предмети для фізичних вправ. Зручно тут і працювати, каже місцева вчителька Наталія, бо все дуже затишно.

«Тут спокійно можна буде доробити термінові справи. Мені здається, у таких місцях легше перенести й інформаційний вакуум, у який ти потрапляєш, коли зникає все. Почути якісь новини. Зрозуміти, що не все так погано, що можна далі працювати, жити і чекати на перемогу», – резюмувала Наталія.

Мешканцям радять – адреси найближчих до себе Пунктів незламності дізнатися та запам’ятати вже зараз. Знайти їх можна тут.