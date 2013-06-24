20 грудня французька делегація на чолі з колишнім Прем’єр-міністром Франції та мером французького міста Гавр Едуардом Філіпом відвідала один зі столичних «Пунктів незламності» ДСНС України. Про це повідомляє Урядовий портал.

У мобільному наметі українських рятувальників відбулася коротка зустріч делегації з заступником Міністра внутрішніх справ Мері Акопян, яка розповіла гостям про заходи, які вживаються МВС для забезпечення правопорядку та надання допомоги населенню в зимовий період.

Мері Акопян висловила подяку Уряду Франції та особисто Надзвичайному та Повноважному Послу Франції в Україні Етьєну де Понсену, який також взяв участь у зустрічі, за плідну співпрацю та постійну допомогу, що надається органам системи МВС з перших днів повномасштабної збройної агресії.

«В умовах постійних обстрілів ворогом об’єктів критичної інфраструктури, необхідно не лише облаштовувати додаткові пункти обігріву для населення, але й забезпечувати громадську безпеку, охорону об’єктів критичної інфраструктури, регулювати дорожній рух через відключення світлофорів, що означає додаткове навантаження на службовців системи МВС», – зауважила Мері Акопян.

На сьогодні в країні функціонує 5500 «Пунктів незламності», з них понад 1000 – ДСНС, в яких надано допомогу близько 763 тис. особам. Під час візиту до одного з таких пунктів іноземні гості ознайомились із особливостями його роботи та «паспортом» пункту, де є мінімальний перелік необхідного обладнання для його функціонування.

З урахуванням потреби у додатковому розгортанні 1500 «Пунктів незламності», очільник французької делегації запевнив у готовності територіальних громад Франції надати додаткову допомогу для їх облаштування.