Термін оформлення власниками невитребуваних земельних часток (паїв) продовжено з 2025 до 2028 року. Про це йдеться в ухваленому Законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин».

Зокрема, внесено зміни до частини четвертої статті 13 Закону «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» та визначено, що у разі якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання ділянки.

Причини продовження терміну оформлення права власності на земельні ділянки невитребуваних земельних часток (паїв) — війна, яка триває в Україні вже тривалий період, окупація територій держави, виїзд частини населення України за кордон. Ці обставини унеможливлюють дотримання власниками земельних часток визначеного раніше остаточного терміну — 1 січня 2025 року для оформлення права власності, повідомляє Мінагрополітики.