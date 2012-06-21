Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Тернополі відбувся Віденський бал. Такий захід організували вже вчетверте. Великий вечір танців мав, звісно, благодійну мету. 2016 року, коли вперше запросили краян на таке вишукане дійство, кошти збирали на допомогу українським воїнам, які боронять на сході країни рідну землю від ворога. Відтак наступними роками закуповували ортопедичні матраци для Петриківського геріатричного пансіонату, офтальмологічне обладнання для міської комунальної дитячої поліклініки.
Цьогоріч поставили собі за мету підтримати онкохворих дітей, а саме подбати про прилад інфузомат велюметричний, який конче потрібен гематологічному відділенню Тернопільської дитячої лікарні. Задля цього кошти збирали від продажу квитків і від аукціону, де виставили чимало лотів. Серед майна, що приготували на продаж, варто хоча б назвати спеціальний приз з Індонезії від ведучого телепрограми на 1+1 «Світ навиворіт», учасника телепроекту «Танці з зірками» Дмитра Комарова, вишиванку ручної роботи, ексклюзивну річ від відомого тернопільського ресторатора Михайло Гросуляка, путівку у Венецію, сертифікат на 150 трансляцій персонального відеоролика на одному з тернопільських телеканалів і багато іншого. Вдалося зібрати понад 36 тисяч гривень.
Господинями Віденського балу були співвласниця тернопільського глянцевого журналу «City life» Мар’яна Балабан і фінансовий директор Тетяна Шершун. Міська влада також щорічно докладається до проведення цього дійства. «Бал – не просто церемоніал, це величезна робота, це поширення культури доброчинності», – каже заступник Тернопільського міського голови Леонід Бицюра. Організаторам заходу він вручив «Премію добра».
Кількасот осіб зібралися в приміщенні тернопільського готелю Garden Hall на Віденський бал. Полонези, вальси, інші мелодії виконував симфонічний оркестр Тернопільського академічного драмтеатру ім. Тараса Шевченка (художній керівник і диригент Василь Драгомирецький). Безперечно, на балу господарював його величність танець. Свою майстерність демонстрували представники деяких клубів спортивного та бального танцю. Усі охочі також могли вийти на паркет. Для них навіть організували танцювальний майстер-клас. На завершення дійства журі обрало короля та королеву Віденського балу-2019 і найграціознішу та найаристократичнішу пару. Леся й Сергій Скіп здобули королівські корони, а Світлана та Петро Воробець отримали титул найграціознішої пари.