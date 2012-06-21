Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні тернопільські вірусологи почали працювати в оновленому корпусі лабораторного центру. На таку подію чекали тривалими роками. Ще з 2009 року ніяк не могли добудувати цю лабораторію. Коли ж виникла надзвичайна ситуація з поширенням коронавірусної інфекціїCOVID-19, постала гостра потреба в проведенні значної кількості ПЛР-тестів. У квітні взялися доводити лабораторну будівлю до ладу. І ось її відкрили. Подбали про комфортні умови для працівників, оновили обладнання, зокрема, купили ПЛР-апарат нового покоління.
Як каже в.о. директора Тернопільського обласного лабораторного центру Оксана Чайчук, відкриття нового приміщення дозволить збільшити кількість робочих місць і лабораторних досліджень на виявлення РНК вірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР. Відтепер тут за добу можуть проводити 600-800 досліджень на COVID-19.
Голова обласної державної адміністрації Володимир Труш сподівається, що Тернопільський лабораторний центр отримає статус міжрегіонального, наразі щодо цього тривають перемовини з Міністерством охорони здоров’я України. Є також намір створити на базі цього закладу центр підвищення кваліфікації вірусологів.