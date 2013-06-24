Конгрес місцевих і регіональних влад провів учора Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою в Харкові. Чільну увагу було приділено підвищенню спроможності територіальної оборони й національного опору російській агресії. «Це надійний тил для професійної й добре оснащеної армії, що разом становлять основу нашої держави, основу сильної держави», — зазначив Президент. Він закликав голів обласних держадміністрацій та КМДА, де спостерігається низька організація територіальної оборони, за два тижні разом з військовими вийти на належний рівень підготовки. Інакше обіцяє кадрові зміни, повідомляє Укрінформ. Увагу звернуто й на забезпечення єдиної інформаційної політики на місцях щодо організації територіальної оборони й безпекової ситуації, відповідальність за що покладено на профільного міністра Олександра Ткаченка.

По обіді відбулося виїзне засідання РНБО. А сьогодні на Херсонщині глава держави перегляне демонстрацію дій підрозділів МВС та напрацювання заходів зі звільнення адмінбудівель.