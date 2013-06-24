Компанія Tesla Ілона Маска заявила про продаж у другому кварталі цього року 75% своїх біткоїнів на суму 936 млн дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

«Станом на кінець 2-го кварталу ми конвертували приблизно 75% наших покупок біткоїнів у фіатну валюту», — заявила Tesla у своєму звіті про прибутки за другий квартал.

Компанія заявила, що ці продажі додали 936 мільйонів доларів готівки до її балансу.

Пізніше глава компанії Ілон Маск пояснив, чому Tesla пішла на такий крок.

«Причина, чому ми продали купу наших біткоїнів, полягала в тому, що ми не знали, коли пом’якшаться карантинні заходи, пов’язані з COVID-19 у Китаї. Тому для нас було важливо максимізувати нашу позицію з готівкою», - сказав він.

При цьому Маск зазначив, що таке рішення компанії не слід сприймати як якийсь вирок біткоїнам, і додав, що Tesla відкрита для збільшення своїх криптовалютних активів у майбутньому.

Bitcoin– найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Він був першою криптовалютою, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.