Профільне міністерство затвердило перелік населених пунктів, у яких буде сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного мультипредметного тесту.

Попередньо заплановано, що тестування проходитиме у 20 областях та м. Києві. Наразі неможливо провести НМТ у Донецькій, Луганській, Харківській і Херсонській областях. Учасники, які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії НМТ, зможуть подати заявки для участі в додатковій або спеціальній сесіях тестування.

Із міркувань безпеки назви населених пунктів, де відбудуться тестування, не оприлюднюють. Однак учасники на своїх інформаційних сторінках з 20 травня до 7 червня включно матимуть змогу підтвердити бажання взяти участь у НМТ і обрати з наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт. Невдовзі МОН затвердить перелік країн і міст Європи, де НМТ зможуть пройти учасники, які змушені були виїхати за межі України.Тестування проходитиме у три сесії: основна відбудеться з 18 липня до 10 серпня, додаткова — 16—20 серпня, спеціальна — 12—16 вересня.