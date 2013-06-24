Розторощені магазини, ринкові ряди, кафе. Пошкоджені оселі, адмінбудівлі, офіси, склади. Налякані жителі та працівники компаній. На фасадах – сліди від снарядів, на асфальті – купи скла. Такі наслідки ракетного удару, який наніс ворог вночі по середмістю Дніпра.

Переселенка зі Слов’янська Катерина знімає поруч із місцем удару житло. Тієї ночі спала у кутовій кімнаті – найнебезпечнішому місці квартири. Коли трапився приліт, каже, хутко «вилетіла» до ванної, за правилом двох стін.

«Удар був дуже сильний. Це якесь жахіття. Просто страшно. Досі не можу вгамувати емоції, руки тремтять. Вікно винесло з петель, все посипалося. Думала, дах поїде кудись і впаде на мене, – поділилася Катерина. – Півроку тому тікала від війни, а вона мене тут настигла».

Дніпрянка Дарія прийшла до офісу, де працює її чоловік. Подружжя разом із іншими працівниками розбирають наслідки ворожого удару. Виносять сміття, яке ще вчора було меблями та оргтехнікою. Виймають із луток пошкоджені вікна, лагодять двері.

«Вранці приїхали і побачили масштаби розрухи. Емоції не передати словами, – сказала Дарія. – Добре, що це вихідний день, а не робочий, адже в офісах могли бути люди. Навіть страшно про таке думати. Решта – дрібниці. Все можна відремонтувати, нове купити».

Ворожим ударом поранило чоловіка старшого віку, якому вже за 70-т. Зараз він у лікарні в реанімації. Медики кажуть, у вкрай тяжкому стані.

«У чоловіка важкі травми черевної порожнини, ураження кишок. Над ним корпіли три бригади хірургів та анестезіологів – видаляли осколки та інші сторонні предмети. Операція тривала декілька годин», – розповів лікар Олександр.