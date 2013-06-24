Посольство України в Канаді, Уряд Альберти (Government of Alberta), представники відділення досліджень в освіті Альберти (Alberta Education Research Branch) підтвердили готовність створити умови для проведення НМТ під час додаткової сесії. Нині уже погоджено відкриття тимчасового екзаменаційного центру в місті Едмонтон, а також тривають перемовини з колегами з провінції Онтаріо. Про це повідомляє Урядовий портал.
Тож вступників, які з 20 травня до 7 червня підтвердили участь у НМТ і хотіли б скласти тестування в Канаді, просимо дотримуватись такого алгоритму:
- із 21 червня до 7 липня ーпропустити другий етап вибору місця складання тестування під час основної сесії;
- із 8 до 18 липня ーпідтвердити участь у додатковій сесії тестування і вибрати місто Едмонтон;
- із 1 до 10 серпня ーнадати остаточну інформацію про бажання скласти НМТ у місті Едмонтон;
- до 12 серпня ーотримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для складання НМТ і датою та часом початку тестування;
- 16–20 серпня ーвзяти участь у додатковій сесії НМТ.
Перелік країн, у яких вступники можуть скласти НМТ, розміщено на сайті testportal.gov.ua.