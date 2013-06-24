Посольство України в Канаді, Уряд Альберти (Government of Alberta), представники відділення досліджень в освіті Альберти (Alberta Education Research Branch) підтвердили готовність створити умови для проведення НМТ під час додаткової сесії. Нині уже погоджено відкриття тимчасового екзаменаційного центру в місті Едмонтон, а також тривають перемовини з колегами з провінції Онтаріо. Про це повідомляє Урядовий портал.

Тож вступників, які з 20 травня до 7 червня підтвердили участь у НМТ і хотіли б скласти тестування в Канаді, просимо дотримуватись такого алгоритму:

із 21 червня до 7 липня ー пропустити другий етап вибору місця складання тестування під час основної сесії;

із 8 до 18 липня ー підтвердити участь у додатковій сесії тестування і вибрати місто Едмонтон;

із 1 до 10 серпня ー надати остаточну інформацію про бажання скласти НМТ у місті Едмонтон;

до 12 серпня ー отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для складання НМТ і датою та часом початку тестування;

16–20 серпня ー взяти участь у додатковій сесії НМТ.

Перелік країн, у яких вступники можуть скласти НМТ, розміщено на сайті testportal.gov.ua.