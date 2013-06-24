Для безпеки даних, які містяться у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та недопущення будь-яких несанкціонованих дій з інформацією реєстру з боку країни-агресора, наразі тимчасово обмежено доступ до Реєстру з ОВД. Про це повідомляє Урядовий портал.

Звертаємо увагу суб’єктів господарювання та користувачів Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля!

Для відновлення доступу до інформаційної системи з ОВД надсилайте до Міндовкілля відповідний лист за зразком: https://bit.ly/3ww2hdbна електронну адресу: dostup.reiestr@gmail.com.