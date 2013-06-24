Редакція журналу Time опублікувала у понеділок, 23 травня, список 100 найвпливовіших людей планети у 2022 році.
Як передає Укрінформ, відповідний перелік розміщено на сайтіжурналу.
Увесь список зі ста людей розподілений за шістьма категоріями.
У категорії «Лідери» - Президент України Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, президент США Джо Байден, голова КНР Сі Цзіньпін, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер ФРН Олаф Шольц, господар кремля володимир путін та ін.
До списку «Титани», серед інших, зарахували генерального директора компанії Apple Тіма Кука, голову Європейського центрального банку Крістін Лагард та режисера південнокорейського серіалу «Гра в кальмара» Гвана Дон Хьока.
Цьогорічними «Новаторами» стали директор Moderna Стефан Бансель, культовий фотограф Нен Ґолдін та китайська фристайлістка американського походження Ейлін Гу.
У категорії «Кумири» - головний редактор російської «Нової газети» Дмитро Муратов, британська співачка Адель та іспанський тенісист Рафаель Надаль.
Американська актриса українського походження Міла Куніс, акторка Сара Джессіка Паркер та актор Ченнінг Татум, зокрема, потрапили до списку «Діячі мистецтва».
Зазначається, що у категорію «Інноватори», зокрема, потрапили головний редактор «Українська правда» Севгіль Мусаєва та акторка Зендая.
Нагадаємо, минулого тижня Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів американського видання Time.
У квітні Володимир Зеленський потрапив на обкладинку Time, коли видання опублікувало розлогий матеріал про його життя у ролі головнокомандувача країни, яка перебуває у стані війни.