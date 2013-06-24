Американський журнал Time присвятив обкладинку нового номера і статтю лідерству Президента України Володимира Зеленського під час протистояння російській агресії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє журнал у Твітері.

Стаття називається How Zelensky leads – «Як Зеленський веде за собою».

«Усередині будівлі з Президентом та його командою», - йдеться в анонсі матеріалу.

У квітні журналісти Time понад два тижні провели у будівлі, де перебуває Зеленський, спостерігаючи, як глава держави та його головні радники переживають війну.

Як повідомляв Укрінформ, на початку лютого американський журнал Time присвятив обкладинку нового номера ситуації довкола України, опублікувавши фото українського бійця на сході.

У середині березня часопис присвятив обкладинку ситуації довкола України, опублікувавши інтерактивну світлину п'ятирічної дівчинки з Кривого Рогу.

24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Війська рф обстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет.