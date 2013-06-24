Міжнародна робоча група Єрмака — Макфола щодо санкцій проти росії представила дорожню карту індивідуальних санкцій. Документ окреслює завдання таких заходів, принципи їх застосування, детально визначає всі категорії осіб, а також пропонує стратегію посилення тиску, повідомляє Офіс Президента.
Завдання індивідуальних санкцій полягає в нарощуванні тиску на керівні еліти режиму, що сприятиме припиненню війни росії проти України. Передбачено обирати категорії осіб, персональні санкції демократичного світу проти яких стануть найболючішими.
Запропоновано такі категорії підсанкційних осіб: олігархи, найвищі урядовці, ключовий менеджмент компаній, російські пропагандисти, керівництво політичних партій, члени сімей та довірені особи всіх цих людей. Також запропоновано розглянути запровадження індивідуальних санкцій щодо всіх російських спортсменів.
Кількість потенційних кандидатів на потрапляння під санкції становить не менш як 12 тисяч фізичних і 3 тисячі юридичних осіб. Негайний пріоритет надано 100 найбагатшим людям із російського списку Forbes.