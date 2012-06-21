Тисячі зневірених афганців збираються в аеропорту Кабула в хаосі після того, як афганська столиця опинилася в руках талібів, які оголосили новий «Ісламський Емірат».

Про це повідомляє Dailymail.

Американські війська охороняють аеропорт, але всі невійськові польоти припиняються після того, як поблизу було чуту стрілянину і коли американський персонал взяв на себе управління повітряним рухом.

У понеділок американські військові обстріляли кабульський аеропорт, щоб не допустити вибігання сотень мирних жителів на злітно-посадкову смугу, повідомив офіційний представник США.

«Натовп вийшла з-під контролю», – сказав цей чиновник агентству Рейтер по телефону. «Стрілянина була проведена тільки для того, щоб розрядити хаос».

Сотні афганців застрягли в аеропорту, намагаючись вибратися з країни після того, як у неділю повстанці Талібану увійшли до столиці.

Відео з Кабула показало панічний біг до воріт аеропорту, в той час як деякі пасажири були змушені покинути свої комерційні рейси, коли вильоти були зупинені.

Сотні пасажирів були зняті афганським бізнесменом Шоаїб Бараком, хто стоїть на злітній смузі, який сказав, що був змушений вийти зі свого рейсу KamAir після посадки, і почув постріли.

Швидкість просування Талібану застала зненацька майже всіх, і афганці, які замовили комерційні рейси, щоб уникнути зіткнення з Талібаном, були змушені залишатися в Афганістані.

Десятки тисяч перекладачів і офіційних осіб, які допомагали підтримуваного Заходом афганському уряду, відчайдушно намагаються втекти з країни, побоюючись репресалій з боку талібів.

У неділю США очолили більше 65 країн, які закликали Талібан дозволити афганцям покинути країну, попередивши про відповідальність за будь-які порушення.

«Сполучені Штати приєднуються до міжнародного співтовариства, яке підтверджує, що афганцям і міжнародним громадянам, які бажають виїхати, має бути дозволено це зробити», – написав держсекретар Ентоні Блінкен в Twitter, коли Держдепартамент опублікував заяву, підписану його найближчими союзниками. «Ті, хто наділені владою і владою по всьому Афганістану, несуть відповідальність - і підзвітні – за захист людського життя», – йдеться в спільній заяві.